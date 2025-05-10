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Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin, motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Ekmel Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Onur S. idaresindeki 07 ASV 735 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Onur S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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