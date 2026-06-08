Metruk evin penceresinden düşen kadın yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı metruk bir evin penceresinden düşen kadın yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı metruk binanın penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı