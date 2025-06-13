Gazipaşa'da Fide Üretim Merkezinde Yangın Çıktı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gazipaşa'da Fide üretim merkezinde yangın
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Saat 11.30 civarında başlayan yangın için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni ve tesisin gördüğü zarar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa