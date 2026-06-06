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Düğün konvoyundan açılan ateş 4 yaşındaki çocuğu yaraladı

Düğün konvoyundan açılan ateş 4 yaşındaki çocuğu yaraladı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya açılan ateş sonucu 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya açılan ateş sonucu 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti. Karnından yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında olay yerinde 8 boş kovan bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilirken, M.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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