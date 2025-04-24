Gazipaşa'da Bulunan El Çantası Sahibine Ulaştırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi çarşı merkezinde yolda el çantası olduğu ihbarını alan polis ekipleri, çantanın içinde sahibine ait bilgilere ulaşamayınca, çevredeki KGYS kameralarından çantanın sahibine ulaşıp teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde yolda siyah renkli bir el çantası olduğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve çantayı teslim alan Asayiş birimine bağlı sivil polisler, çantanın içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyası olduğunu tespit etti. Çantada sahibine ait herhangi bir bilgiye ulaşamayan ekipler, sahibine ulaşmak için etraflıca inceleme başlattı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polisler, ilçe genelindeki KGYS kameralarını incelemeye aldı. Kameraları tek tek tarayan ekipler çanta sahibine ulaşarak, içinde bir miktar para ve ziynet eşyası olan çantayı eksiksiz bir şekilde teslim etti. - ANTALYA