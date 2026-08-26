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Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası: İşçi Ağır Yaralı

Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası: İşçi Ağır Yaralı
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Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde yük asansörünün 4. kattan düşmesi sonucu Suriyeli işçi Ahmed ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi hastaneye kaldırdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde yük asansörünün 4. kattan düşmesi sonucunda işçi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed isimli işçi, atölyenin 4. katından yük asansörüne bindi. Asansörün henüz bilinmeyen nedenle aniden düşmesiyle birlikte işçi ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışanlar hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi hızlıca ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fabrikaya gelen olay yeri inceleme ekipleri asansör kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan atölyenin yöneticisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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