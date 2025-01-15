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1 tonluk kepçe kovası üstüne düşen işçinin feci sonu! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

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Gaziosmanpaşa'da şantiye alanında korkunç bir iş kazası yaşandı. İşçi Sinan Budak, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Gaziosmapaşa'da şantiye alanında çalışan Sinan Budak (28), yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

1 TONLUK KEPÇE KOVASI ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı. Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak'ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

1 tonluk kepçe kovası üstüne düşen işçinin feci sonu! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1 tonluk kepçe kovası üstüne düşen işçinin feci sonu! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 tonluk kepçe kovası üstüne düşen işçinin feci sonu! Arkadaşları sinir krizi geçirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.. çok üzücü bir durum çok.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Devletin denetleyen kurumları inanılmaz derece de gevşedi kimsenin ticareti bozulmasın diye herşeye göz yumulur oldu bu kadar da olmamalı

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıDerin Fikirler:

Hak bela yazmaz kul azmadıkça

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