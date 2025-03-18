İstanbul'da Ramazan etkinlik alanındaki sahne çöktü: İşte korku dolu anlar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırda bulunan sahnenin çökmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü.

4 KİŞİ YARALANDI

Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale bulundu. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Öte yandan sahnenin çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.