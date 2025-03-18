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İstanbul'da Ramazan etkinlik alanındaki sahne çöktü: İşte korku dolu anlar

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırın içindeki sahne çöktü. 4 kişi hafif yaralanırken, çökme anı kameraya yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırda bulunan sahnenin çökmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü.

4 KİŞİ YARALANDI

Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale bulundu. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Öte yandan sahnenin çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul'da Ramazan etkinlik alanındaki sahne çöktü: İşte korku dolu anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bir cift iş yapa el milyonlarca dua eden elden daha cok is yapar vede ustundur bu her saniye kanitlandigi halde neden bu islerin pesinde kosarlar anlamak guç

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