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Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası Kamerada

Gaziosmanpaşa'da Asansör Kazası Kamerada
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Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde yük asansörünün düşmesi sonucu Suriyeli işçi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansörün düştüğü ve çalışanların yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Gaziosmanpaşa'da, bir tekstil atölyesinde yük asansörünün birinci kattan düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmad A. (23) isimli işçi, bindiği yük asansörünün aniden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçi, tedavi altına alınmıştı.

Yük asansörünün düştüğü anlar kamerada

Öte yandan, işçinin içinde bulunduğu yük asansörünün birinci kattan düştüğü anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde asansörün aniden aşağıya düşmesi, ardından çevrede bulunan çalışanların kazayı fark ederek yaralı arkadaşlarının yardımına koşması görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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