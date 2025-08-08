Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Toprak Kayması: Hafriyat Kamyonu Devrildi

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle hafriyat kamyonu devrildi. Sürücünün Yaralandığı kaza sonrası devrilen kamyon, kepçelerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat çalışması yapıldığı esnada toprak kayması oluştu. Kayma sonucu, bir kamyon kontrolden çıkarak yan yatarken, yokuş aşağıya doğru sürüklenerek durabildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.

Devrilen kamyon güçlükle kurtarıldı

Kazanın ardından devrilen kamyonu kurtarmak için şantiyede çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen kepçeler, devrilen kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Yapılan çalışmaların ardından hafriyat kamyonu, güçlükle düzeltilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi. - İSTANBUL