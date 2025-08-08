Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Toprak Kayması: Hafriyat Kamyonu Devrildi

Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Toprak Kayması: Hafriyat Kamyonu Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu devrilen hafriyat kamyonu, sürücüsünün yaralandığı bir kaza sonucunda kepçelerle kurtarıldı. Olay, inşaat çalışmaları sırasında gerçekleşti ve devrilen kamyon havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle hafriyat kamyonu devrildi. Sürücünün Yaralandığı kaza sonrası devrilen kamyon, kepçelerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat çalışması yapıldığı esnada toprak kayması oluştu. Kayma sonucu, bir kamyon kontrolden çıkarak yan yatarken, yokuş aşağıya doğru sürüklenerek durabildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.

Devrilen kamyon güçlükle kurtarıldı

Kazanın ardından devrilen kamyonu kurtarmak için şantiyede çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen kepçeler, devrilen kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Yapılan çalışmaların ardından hafriyat kamyonu, güçlükle düzeltilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adalet Bakanı Tunç, soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi

Soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.