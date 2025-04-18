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Gaziosmanpaşa'da Gecekonduda Yangın, İki Bina Alev Alev Yandı

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 katlı bir binaya sıçrayarak her iki yapıyı da alevler içinde bıraktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Gaziosmanpaşa'da iki bina alev alev yandı

Gecekonduda çıkan yangın bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya sıçradı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde gecekonduda çıkan yangın bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya sıçradı. Alev alev yanan iki bina itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekonduda çıkan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya sıçradı. Her iki bina da kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Yangın 2 katlı binanın tamamını ve çatısını da etkisi altına aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada evde mahsur kalan iki kişiyi yaralanmadan kurtarmayı başardı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Söndürülen yangın sonrası küle dönen iki katlı binada ekipler tedbir amaçlı arama çalışmasında bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Polis ekipleri yaşanan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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