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Gaziosmanpaşa'da gecekondu alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da gecekondu alev alev yandı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki katlı bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduda maddi hasar oluştu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki katlı gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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