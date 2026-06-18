Gaziosmanpaşa'da gecekondu alev alev yandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki katlı gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı