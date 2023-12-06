Gaziosmanpaşa'da Azeri arkadaşlar arasında bıçaklı kavga

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 Azeri arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada boğazından bıçaklanarak yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra sokaktan yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Azeri oldukları öğrenilen ve aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet olan Elnar A. ile Ali H.(25) sokakta kavga etmeye başladı. Kavganın kızışması sonucu Elnar A., yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Arkadaşını boğazını bıçakladı, daha sonra kaçtı

Çığlık sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar Ali H.'yi yolun ortasına taşıdı. O sırada bir araç durarak Ali H.'yi hastaneye götürdü. Ali H.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olaydan sonra sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen şüpheli Elnar A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan olayı gören Hülya Akdeniz, "Akşam kadın çığlıkları duydum. Dışarı çıkıp baktığımda 25'li yaşlarda biri aşağı doğru koşup geliyor. Yerde de aynı yaşlarda bir çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boğazından kan akıyordu. Alıp, kapının önüne götürdüler. Caddenin ortasına yatırdılar. Oradan da hastaneye götürdüler. Bunun daha öncesi de vardı. Birkaç defa buraya kavga etmeye gelmişlerdi. Erkek ve kadın grubu olarak. Öncesinde böyle bir olay yaşanmış. Baygın olarak yatıyordu, boğazından kan akıyordu. Kendinde de değildi. Bilinçsiz bir şekilde, yolun ortasına taşındı. Şu an için durumu iyi değil diye duyduk. Ambulans olay bittikten çok sonra geldi. Burada yolun ortasına yatırdılar. Birisi durdu alıp götürdü. Olayın olduğu binada yaşıyorlardı. Çocuk sigara içmek için kapıda duruyormuş. O sırada kavgalı oldukları için böyle bir olay yaşanmış" dedi. - İSTANBUL