Gaziosmanpaşa'da Atık Toplama Merkezinde Yangın

Gaziosmanpaşa'da Atık Toplama Merkezinde Yangın
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Gaziosmanpaşa'da bir atık toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa'da bir atık toplama merkezinde çıkan yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Karayolları Mahallesi üzerinde bulunan bir atık toplama merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, tesiste maddi hasar meydana geldi. Öte yandan çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması muhtemel facianın da önüne geçti.

Söndürme çalışmaları tamamlanan tesiste, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor. Polis yangına ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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