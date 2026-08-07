Haberler

Adliye Gerginliği ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Adliye Gerginliği ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde 'kasten öldürme' davası sırasında tarafların yakınları arasında çıkan gerginlikte 2 kişi gözaltına alındı. Aynı gün Eyüpsultan'da motosikletli polis ekiplerinin durdurduğu araçta 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi. Araçtaki 3 şüphelinin adliyedeki gerginliğin taraflarıyla bağlantılı ve husumetli olduğu belirlendi; toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sırasında tarafların yakınları arasında çıkan gerginlik nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. Aynı gün Motosikletli Polis Timleri tarafından Eyüpsultan'da durdurulan şüpheli araçta 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 11 adet fişek bulunurken; gözaltına alınan 3 şüphelinin ise adliyede yaşanan gerginliğin taraflarıyla bağlantılı ve husumetli oldukları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre 07 Ağustos'ta Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sırasında tarafların yakınları arasında gerginlik yaşandı. Görevlilerin müdahalesinin ardından adliye dışına çıkarılan gruptan tekrar içeri girmeye çalışan B.T.(19) ve B.A.(17) isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Aynı gün Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde Motosikletli Polis Timleri tarafından şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 11 adet fişek ele geçirilirken, Y.A.(35), S.A.(23) ve F.A.(41) isimli şahıslar yakalandı. Araştırmalarını genişleten ekipler, Eyüpsultan'ta durdurulan araçtaki şahısların da söz konusu duruşmaya gitmek üzere hareket halinde oldukları ve adliyede yaşanan gerginliğin taraflarıyla bağlantılı ve husumetli oldukları belirlendi. Motosikletli Polis Timlerinin dikkati sayesinde şüpheli araç adliyeye ulaşmadan durdurulurken, araçta bulunan silahlara el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler