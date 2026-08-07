Adliye Gerginliği ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sırasında tarafların yakınları arasında çıkan gerginlik nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. Aynı gün Motosikletli Polis Timleri tarafından Eyüpsultan'da durdurulan şüpheli araçta 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 11 adet fişek bulunurken; gözaltına alınan 3 şüphelinin ise adliyede yaşanan gerginliğin taraflarıyla bağlantılı ve husumetli oldukları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre 07 Ağustos'ta Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sırasında tarafların yakınları arasında gerginlik yaşandı. Görevlilerin müdahalesinin ardından adliye dışına çıkarılan gruptan tekrar içeri girmeye çalışan B.T.(19) ve B.A.(17) isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Aynı gün Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde Motosikletli Polis Timleri tarafından şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 11 adet fişek ele geçirilirken, Y.A.(35), S.A.(23) ve F.A.(41) isimli şahıslar yakalandı. Araştırmalarını genişleten ekipler, Eyüpsultan'ta durdurulan araçtaki şahısların da söz konusu duruşmaya gitmek üzere hareket halinde oldukları ve adliyede yaşanan gerginliğin taraflarıyla bağlantılı ve husumetli oldukları belirlendi. Motosikletli Polis Timlerinin dikkati sayesinde şüpheli araç adliyeye ulaşmadan durdurulurken, araçta bulunan silahlara el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı