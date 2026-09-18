Gaziler haftasında duygulandıran anlar

Gaziler haftası nedeniyle gerçekleştirilen programda, yürümekte zorlanan Kıbrıs Gazi Mehmet Şengün, polis ve sağlık ekiplerinin teklifi ile bindiği ambulansla yürüyüşü tamamladı. Polis ve sağlık ekiplerinin davranışı taktir toplarken, gazinin teklife verdiği ilk tepkimer ise duygulandırdı.

Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerde gazi ve gazi yakınları için kahvaltı ile başladı. Bartın Valiliği tarafından organize edilen kutlamalar, Sosyal Tesisler'den Hükümet Caddesi'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile devam etti. Bartın Vali Vekili Muhittin Gürel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Baykal, ilçe protokolü, askeri erkan, gaziler ve aileleri, Türk Bayrakları ve kahramanlık türküleri eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşte duygusal anlar

Kortej yürüyüşü esnasında yaklaşık 500 metre yol yürüyen Kıbrıs Gazisi Mehmet Şengül, kortejin en arkasında kaldı. Kortejin arkasındaki ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve arkadan gelen bir trafik polisi, yanındaki eşine ve elindeki bastona dayanarak yürüyen Kıbrıs Gazisi Şengül'ün yorulduğunu fark etti.

Yürürken zorlanan gazinin arkasından koşarak yetişen polis, gaziye hemen arkalarında bulunan ambulansa binerek, gitmesi için teklifte bulundu. Ambulanstaki 112 personeli de araçtan inerek Gazi Şengül'ü araca davet etti. Ekiplerinin duyarlılığını görünce bir süre cevap veremeyen gazi, yola devam edebileceğini söyledi. Yanındaki karısının telkini ile ikna olan gazi, ambulansa binerek yoluna divam etti. O anlardaki polisin ve sağlık ekiplerinin duyarlılığı görenlerin takdirini kazanırken, amcanın duraksadığı ve teklifi kabul etmediği anlar ise duygulandırdı.

Öte yandan, Gazi Mehmet Şengül'ün daha önce düşme sonucu kalçasında hasar oluştuğu ve hasta haline rağmen programlara katılmak istediği öğrenilirken, bu nedenle de Gazi Şengül'ün polis ekipleri ve 112 ekipleri tarafından yakın takibe alındığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı