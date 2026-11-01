Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Yavuzeli'nde yolcu minibüsü takla attı, 15 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Yavuzeli'nde yolcu minibüsü takla attı, 15 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Yavuzeli'nde yolcu minibüsü takla attı, 15 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde iddiaya göre yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada sürücü ile 14 yolcu yaralandı; toplam 15 kişi ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada minibüste bulunan sürücü ile 14 yolcu yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adıyaman kara yolu Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Adıyaman seferini yapan Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) idaresindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. İçerisindeki sürücü ve 14 yolcu ile savrulan minibüs, taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor

30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı

30 kilo veren ünlü komedyen sırrını açıkladı: Ne iğnesi, işim olmaz

Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest

Osimhen'e özel jest! Herkes İstanbul'a aynı uçakta dönerken...
Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı baba onları suçladı
Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı

Diriliş Postası yazarı gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlama
Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık

Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık