Gaziantep Valisi Kemal Çeber 2024 yılı asayiş verilerini paylaştı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılında kentte meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili verileri paylaştı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılı boyunca emniyet ve asayiş olaylarında kaydedilen gelişmeleri değerlendirdi. Vali Çeber, şehir genelinde bazı suç türlerinde yüzde 30 ve üzerinde azalma sağlandığını, suçların aydınlatılma oranlarının ise arttığını belirtti.

Yeni projelerle ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "2024 yılında Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının personel yapısında düzenlemeler yapılarak sahada görevli personel sayısı artırıldı. Suçla mücadelede yeni uygulamalar devreye alındı ve toplamda 494 yeni araç filoya dahil edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının sayısı da 2 bin 946'ya çıkarıldı; 2025 yılında ise bin 187 yeni kamera kurulması planlanıyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle hizmet veremeyen bina bulunmadığını ifade eden Çeber, yeni emniyet müdürlüğü binası ve çeşitli polis merkezlerinin inşaat ve ihale süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Çeber, Şehitkamil ilçesinde 621 polis lojmanının devri için protokol imzalandığını belirtti. Vali Çeber, sosyal medyadan yapılan takiplerle ruhsatsız silah kullanımı, yetkisiz çakar kullanımı ve düğün konvoylarındaki ihlallere karşı mücadeleyi özenle sürdüreceklerini söyledi. Çeber, emniyet ekiplerinin abart egzoz, drift, gürültü ve alkol tüketimi gibi konularda denetimlerini 2025 yılında da yoğun şekilde sürdüreceğinin altını çizdi.

Vali Çeber, 2024 yılı asayiş bilançosunu açıkladı

2024 yılında yapılan asayiş bilançosunu açıklayan Vali Çeber, "2024 yılı Geneli Malvarlığına Karşı işlenen suçlarda 2023 yılına oranla yüzde 33 azalma olmuştur. Evden hırsızlık suçlarında 2023 yılına oranla 2024 yılında yüzde 42 azalma olmuştur. Otodan hırsızlıkta yüzde 59 azalma oldu. Kapkaç suçlarında yüzde 64 azalma oldu. Motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 63 azalma oldu. Kasten adam öldürme polis bölgesinde 60, jandarma sorumluk bölgesinde 15 olmak üzer 75 kasten öldürme olayı meydana geldi. Yüzde 25 azalmıştır. Asayiş olaylarındaki polis sorumluluk bölgesinde aydınlatma oranı yüzde 94,4'e çıkarılmıştır. 84 bin 36 kişi yakalanmış 5 bin 367 tutuklandı. 4 bin 433 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Asayiş olaylarındaki jandarma sorumluluk bölgesinde 16 bin 252 şüpheliye işlem yapılmış 420'si tutuklanmış, 274 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 2024 yılında 2 bin 631 adet ateşli silah ele geçirildi. 2024 yılında 10 bin 99 aranan şahıs yakalandı. Narkotik suçlarda 22 bin 41 kişi yakalanmış toplam 2 bin 207 şahıs tutuklandı. 4 milyon 848 bin 388 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2024 yılında yapılan operasyonlarda yakalanan yüzde 46,5 oranında artış ile bin 232 tutuklandı. Terör örgütüyle mücadele kapsamında 129 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 146 organizatör tutuklandı. 2 milyon 8878 bin 869 araç kontrol edilmiş, yapılan kontrolde 673 bin 69 araca cezai işlem uygulanmış" diye konuştu. - GAZİANTEP