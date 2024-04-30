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Gaziantep'te midibüs kazasında astsubay hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu taşıyan bir midibüs devrildi. Kazada Hakkari'de görevli astsubay çavuş hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Hakkari'de görevli astsubay çavuş hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Sabah saatlerinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Hakkari'de görevli Astsubay Çavuş hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Astsubay Çavuş Şehitkamil Gaziantep Hakkari trafik Ulaşım 3.Sayfa Haberler

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