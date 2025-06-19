Gaziantep'te Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te, bir otomobilin karşı şeride geçerek iki işçi servisiyle çarpıştığı feci kazada, otomobilin sürücüsü Mustafa Amiklioğlu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada işçi servislerinde bulunan 9 işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te karşı şeride uçarak 2 işçi servisi ile çarpışan Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Amiklioğlu (26) yönetimindeki 27 BAJ 766 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride uçan otomobile, sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 9471 plakalı işçi servisi çarparken, arkadan gelen 27 ATC 940 plakalı servis de kazaya karıştı.

Hurdaya dönen Fiat Tofaş sürücüsü kurtarılamadı

Feci kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken işçi servislerinde bulunan 9 işçi ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan durumu kritik olan yaralılardan otomobil sürücüsü Mustafa Amiklioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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