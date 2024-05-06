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Gaziantep'teki feci kazada ölenlerin kimliği tespit edildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada 8 kadın ve 1 erkek öldü.

Gaziantep'teki feci kazada ölenlerin kimliği tespit edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölenlerin 8'inin kadın 1'inin ise erkek olduğu açıklandı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesine yönünde seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kaza sonrası 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yapıldı

Toplam 9 kişinin ölümü, 2'si ağır 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazada kimlik tespit yapıldı. Feci kazada Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam hayatını kaybetti.

Yaralananların da kimlikleri belirlendi

Feci kazada yaralananların ise Sude Taşkın, Ayşem Yıldırım, Songül Sıla Kılıç, Mehmet Erinmez, Enes Oğuz, Zeynep Gök, Mehmet Sağlam, Samet Saydam, Latif Örs ve Emine Yener olduğu öğrenildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü de vurgulandı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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