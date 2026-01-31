Haberler

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Bedir Mahallesi Kuzeyşehir kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celal Kalahası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
