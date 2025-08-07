Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 otomobil birbirine çarptı. 9 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep kara yolunu Sakçagözü Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 16 LSE 22 plakalı otomobil, karşı yönde gelen 27 ANZ 341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan araçların arkasından gelen 06 DH 3190 ile 34 ND 2283 plakalı otomobiller de çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.