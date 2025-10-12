Gaziantep'te Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 10 Ekim günü İslahiye ilçesi Nurdağı kara yolu üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, D.D. (24) kontrolündeki 34 KD 327 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya üst geçidi yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan Abdurrahman Dede'ye (8) çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve ağır yaralanan Abdurrahman Dede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından da durumunun ağır olması sebebiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Şehir hastanesinde tedavisi devam eden Dede, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin, Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP