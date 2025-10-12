Haberler

Gaziantep'te Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Abdurrahman Dede, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 2 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 10 Ekim günü İslahiye ilçesi Nurdağı kara yolu üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, D.D. (24) kontrolündeki 34 KD 327 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya üst geçidi yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan Abdurrahman Dede'ye (8) çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve ağır yaralanan Abdurrahman Dede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından da durumunun ağır olması sebebiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Şehir hastanesinde tedavisi devam eden Dede, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin, Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.