Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeşi silahla vuran şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te yol verme yüzünden çıkan kavgada bir otomobil sürücüsü, iki kardeşi silahla yaralayarak tutuklandı. Olay sonrası güvenlik güçlerine teslim olan suspect, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeşi silahla vurarak yaralayan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Nurdağı ilçesi TAG otoyolunda çekici sürücüsü A.A. ve kardeşi M.A., otomobil sürücüsü M.S.A. ile yol verme yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda otomobil sürücüsü M.S.A, üzerindeki tabanca ile 2 kardeşe ateş ederek yaraladı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan M.S.A. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde suç aleti tabancası ile güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
