Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeşi silahla vuran şahıs tutuklandı

Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeşi silahla vurarak yaralayan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Nurdağı ilçesi TAG otoyolunda çekici sürücüsü A.A. ve kardeşi M.A., otomobil sürücüsü M.S.A. ile yol verme yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda otomobil sürücüsü M.S.A, üzerindeki tabanca ile 2 kardeşe ateş ederek yaraladı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan M.S.A. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde suç aleti tabancası ile güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP