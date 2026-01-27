Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeşi silahla vuran şahıs tutuklandı
Gaziantep'te yol verme yüzünden çıkan kavgada bir otomobil sürücüsü, iki kardeşi silahla yaralayarak tutuklandı. Olay sonrası güvenlik güçlerine teslim olan suspect, cezaevine gönderildi.
Nurdağı ilçesi TAG otoyolunda çekici sürücüsü A.A. ve kardeşi M.A., otomobil sürücüsü M.S.A. ile yol verme yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda otomobil sürücüsü M.S.A, üzerindeki tabanca ile 2 kardeşe ateş ederek yaraladı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan M.S.A. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde suç aleti tabancası ile güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP