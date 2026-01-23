Haberler

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası ahırın çatısı çöktü

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kırsal Sinsile Mahallesi'nde bir ahırın çatısı çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmamakla birlikte büyük maddi hasar meydana geldi.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bir mahallede bulunan ahırın çatısının çökmesine neden oldu.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, gece boyunca devam eden yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 20 santimetreye, kırsal bölgelerde ise 35-40 santimetreye ulaştı. Karkamış ilçesine bağlı kırsal Sinsile Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışının ardından ahırın çatısında biriken kar kütlesi nedeniyle çökme yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi. Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanların bir kısmının son anda dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

"Biz bittik, tüm emeğimiz gitti"

Ahır sahibi İbrahim Yıldıran, olay sonrası korku ve panikle hayvanları çıkardığını ve yüzünün yaralandığını söyleyerek, "Ahırın çatısı çöktü. Her şey yerle bir oldu. Biz bittik, tüm emeğimiz gitti. Hayvanlarımız zor durumda. Çatı çöktüğü anda zorlansak da hayvanlarımızı dışarı çıkardık" diye konuştu. - GAZİANTEP

