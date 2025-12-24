Gaziantep'te yılbaşı öncesi 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yılbaşı öncesi yapılan operasyonda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde yılbaşı öncesi kaçakçılık ve sahte alkolle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP