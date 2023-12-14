Gaziantep'te yılbaşı öncesi çok miktarda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte alkol denetimlerinde 473 litre kaçak alkol ile 55 litre sahte rakı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek ve uyuşturucu, tütün mamulleri ile kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda denetim yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 3 şüpheli şahsın işyerlerine baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 473 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı, 297 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 280 adet dolu makaron ve 31 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Denetimler sonucunda gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP