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Gaziantep'te yerleşim yerlerinde yılan paniği

Gaziantep'te yerleşim yerlerinde yılan paniği
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde havaların ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülen yılanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. İki yılanın çiftleşme dansı ve otoparkta kaçacak delik arayan bir yılan cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yetkililere önlem çağrısı yaptı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde son günlerde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar korku ve paniğe neden oldu. Son olarak bir binanın yakınında görülen iki yılanın çiftleşme dansı ile başka bir binanın otoparkında görülen yılan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor. Son olarak bir binanın yakınında görülen iki yılan ile başka bir binanın otoparkında görülen yılan cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bina yanında görülen iki yılanın çiftleşme dansı dikkat çekerken, diğer yılanın ise bina otoparkında kaçacak delik arama anları yer aldı.

Vatandaşlar, ilçenin çeşitli noktalarında yılan vakalarında artış yaşandığını ve yılanların evlere kadar girdiğini belirterek yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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