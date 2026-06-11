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Gaziantep'te yayalara öncelik vermeyen 240 sürücüye 1 milyon 358 bin TL ceza

Gaziantep'te yayalara öncelik vermeyen 240 sürücüye 1 milyon 358 bin TL ceza
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Gaziantep'te yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 240 sürücüye toplam 1 milyon 358 bin TL ceza kesildi. İhlal anları KGYS kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te yaya geçidinde yayalara öncelik vermediği belirlenen 240 sürücüye 1 milyon 358 bin TL cezai işlem uygulandı. O anlar ise KGYS kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve yayaların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde denetimler yaptı. Son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Araçların yayaları geçiş hakkı vermediği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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