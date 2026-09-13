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Gaziantep'te yatılı Kur'an Kursu'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde

Gaziantep'te yatılı Kur'an Kursu'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yatılı Kur'an Kursu'nda yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri öne sürülen 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri öne sürülen yatılı Kur'an Kursu'ndaki 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

DIŞARIDAN GETİRİLEN TAVUK DÖNER İDDİASI

Olay, Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatılı Kur'an Kursu'nda bir hayırsever tarafından dışarıdan getirilen tavuk döneri yediği öne sürülen 26 öğrenci rahatsızlandı.

26 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zehirlenme belirtisi gösteren öğrenciler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan 26 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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