Gaziantep'te Yasak Avlanmaya Geçit Yok: İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Kayacık Barajı'nda önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriyesi esnasında, yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen S.Ş.E. ve M.N.Ş.S. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet demir tekne, 2 adet elektrikli av filesi, 2 adet demir kürek, 1 adet elektrikli pervane, 2 adet elektrikli voltaj yükseltme cihazı, 3 adet takviye kablosu, 6 adet akü ve 400 kilogram balık ele geçirildi.

S.Ş.E. ve M.N.Ş.S. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan malzemelere ise el konuldu. - GAZİANTEP