Gaziantep'te Yapımı Devam Eden Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Gaziantep'te Yapımı Devam Eden Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı süren 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, yoğun duman ve alevlere neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında korkulu anlar yaşandı.

Araban ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında çatı tamamen yandı. Edinilen bilgiye göre yangın, Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında meydan geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede çatıdan yoğun duman ve alevlerin yükselmesine sebep oldu. Çatıdan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrası yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan çatıda maddi hasar oluştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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