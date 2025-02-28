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Gaziantep'te Yakıt Tankerinde Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Yakıt Tankerinde Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir tanker imalathanesinde bakım sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakımı yapılan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Olay, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı. Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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