Haberler

Yabancı plakalı lüks otomobil alev topuna döndü

Yabancı plakalı lüks otomobil alev topuna döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep-Adıyaman karayolunda seyir halindeki yabancı plakalı lüks otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve araçtakiler son anda araçtan çıktı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; soruşturma başlatıldı.

Gaziantep-Adıyaman karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı lüks otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gaziantep-Adıyaman karayolu Yavuzeli ilçesi Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ve araçtakiler kendilerini son anda dışarı attı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yangın kısa sürede aracı tamamen sararken otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Siverek’te yanan otomobilde dehşet: 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Kayıp olarak aranıyordu: Yanan araçtan cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur

Ortak basın toplantısında Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi