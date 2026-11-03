Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara 19 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara 19 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik ekiplerinin düzenlediği baskınlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te sosyal medyada uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek şekilde paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek şekilde yayın yapan sosyal medya kullanıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonlarca kiracının ve ev sahibinin beklediği oran netleşti

Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı

Ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber

Liverpool maçı öncesi taraftarı mutluluktan havalara uçuracak haber
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Kulüpten önce Fenerbahçe'nin yeni hocasını Rıdvan Dilmen açıkladı
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor