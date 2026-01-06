Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılığa darbe: 17 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılığa darbe: 17 tutuklama
Gaziantep'te son bir ay içinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 184 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 ayda 184 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aralık ayında yürüttüğü operasyonlarda 157 olaya müdahale etti. Operasyonlarda, 7 kilo 668 gram metamfetamin, 6 bin 361 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 522 gram skunk, 1 kilo 10 gram kokain, 244 gram esrar, 7 kilo 500 gram kimyasal madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise 22 bin 680 adet makaron, 4 bin 220 paket kaçak sigara, 71 adet elektronik sigara, 6 bin 497 adet elektronik malzeme, 140 adet akıllı saat, 114 adet cep telefonu, 74 adet tablet, 25 adet kamera, 15 adet sim kart, 15 kilogram kaçak çay ve 15 adet tarihi eser sikke bulundu.

Ayrıca 10 adet ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 17 araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 167 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

