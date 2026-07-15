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Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 46 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 46 şahıs tutuklandı
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Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şüpheli yakalandı, 46'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarmanı son bir ayda yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarından yakalanan 311 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye Haziran ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlarda 243 olaya müdahale edilerek 311 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 46'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 265 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesindeki aramalarda ise gümrük kaçağı 128 bin adet makaron, bin 230 paket sigara, 655 adet elektronik malzeme, 600 adet diğer malzeme, 211 kilo nargile kömürü, 124 adet cep telefonu, 23 adet kulaklık, 34 adet tablet, 96 kilo tütün, 35 kilo nargile tütünü, 18 adet kol saati, 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 583 adet mühimmat, 1 kilo 16 gram esrar, 611 kök kenevir bitkisi, 188 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, bin 565 adet sentetik hap, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 adet tarihi eser bronz sikke ve 5 adet tarihi obje ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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