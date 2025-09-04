Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarmanın Ağustos ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda 127 olaya müdahale edilerek 139 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 130 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda ise 6 kilo 730 gram kubar esrar, 544 kök kenevir, 326 adet uyuşturucu hap, 32 gram metamfetamin, 103 litre kaçak alkol, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet ruhsatsız tabanca, bin 592 adet tabanca mermisi, 86 adet fişek, 34 adet tarihi eser ile gümrük kaçağı 8 bin 420 paket sigara, 400 adet elektronik sigara, 450 kilo tütün, 15 adet elektronik malzeme, 11 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. - GAZİANTEP