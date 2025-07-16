Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde neticesinde uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Ankara'da ağır misafir! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.