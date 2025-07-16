Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde neticesinde uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa