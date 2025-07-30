Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 145 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 145 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 145 kök kenevir ve 20 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 145 kök kenevir ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey ve Nizip ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara ait ikametler ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 145 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D. ve T.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.M.K. isimli ise şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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