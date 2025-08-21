Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar ve 178 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar ve 178 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 5 kilo kubar esrar ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve Y.E.T. tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda 5 kilo kubar esrar ile 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen İ.P., Y.E.T., A.Ç. ve C.Ö. isimli 4 şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların ikamet ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 5 kilo 760 gram kubar esrar 178 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve 100 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E.T. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.P., A.Ç. ve C.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

Atılan manşetler bomba! Bütün ülke bu maçı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.