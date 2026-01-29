Haberler

Gaziantep'te 4 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 4 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 kilo skunk ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü unsurlarınca Şahinbey ilçesinde icra edilen çalışmalar sonucunda, R.D.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan araması sonucunda 4 kilo 50 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucuda kullanılan kayıt defteri, 18 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.D.E. isimli şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

