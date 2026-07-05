Haberler

Gaziantep jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Gaziantep jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 151 kök kenevir bitkisi, 100 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 151 kök kenevir bitkisi ve 100 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahsın ikametlerinde ve arazilerinde yapılan operasyonlarda 151 kök kenevir bitkisi, 100 gram esrar, 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin