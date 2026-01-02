Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 126,72 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 126,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 126,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
