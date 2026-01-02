Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 126,72 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 126,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
