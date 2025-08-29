Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör, hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.