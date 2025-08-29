Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP