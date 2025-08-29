Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Gaziantep'in Araban ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör, hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa