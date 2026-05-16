Gaziantep'te kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Şahinbey ilçesi kırsal Bekişli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını sürmek için yola çıkan Ali Polat'ın (74) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü Polat, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde traktör sürücüsü Ali Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından dün kırsal Bekişli Mahallesi'nde defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı