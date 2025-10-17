Gaziantep'te Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te otomobil ile çarpıştıktan sonra ters dönen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, Nizip-Gaziantep D-400 kara yolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 27 R 0725 plakalı BMW marka otomobil ile Bozan Yener (44) idaresindeki 27 RR 756 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken ters dönen kamyonetin sürücüsü Bozan Yener araçtan fırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçtan fırlayan kamyonet sürücü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçtan fırlayan kamyonet sürücüsü Bozan Yener'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise yapılan ilk ihalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP