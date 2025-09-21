Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Gaziantep'te Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Elifoğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilmeyen 27 BAB 136 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile 07 E 4015 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan bir kişi bu annenin adına Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'tan seçim sonucu için büyük iddia

Ali Koç'tan seçim sonucu için büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı

Öğrenci yurdundaki skandala imza atanlar için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.