Gaziantep'te Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Elifoğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilmeyen 27 BAB 136 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile 07 E 4015 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan bir kişi bu annenin adına Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP