Gaziantep'te Tesla Sürücüsüne Tır Çarptı
Gaziantep'te bir Tesla otomobili, park halindeki aracının kasko işlemleri için fotoğraf çekerken yola çıkan sürücüsüne tır çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te Tesla marka otomobiline kasko yaptırmak için fotoğraf çekmek isteyen sürücüye tır çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Eski Nurdağı Yolunda meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 27 TB 005 plakalı Tesla otomobilin sürücüsü, park halindeki otomobilin kasko işlemleri için fotoğrafını çekmek istedi. Bu sırada yola çıkan sürücüye, seyir halindeki ismi öğrenilemeyen 27 HS 966 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

